Частково немає води та тепла: яка ситуація у Дніпрі на вечір 7 лютого

У деяких будинках міста через знеструмлення немає води і тепла.

На цей час через відключення електроживлення зупинено підвищувальну насосну станцію(ПНС), знижено тиск в мережі систем водопостачання за адресами:

просп.Слобожанський, буд. 40-90;

вул.Богдана Хмельницького, буд. 2-33;

просп.Петра Калнишевського, буд. 1-72;

вул.Батумська, буд. 8-64;

вул. Старочумацька, буд. 1, 10, 11;

вул. Квітки Цісик, буд. 1-36,

вул. Яскрава, буд. 1-41;

вул. Дебальцівська, буд. 21, 23, 28, 29,

вул. Осіння, буд. 7-13.

Також знеструмлено ПНС по вул.Кожем’яки, знижений тиск в мережі систем водопостачання за адресами:

вул. Кожем’яки, буд. 1, 3,5,7,9,11,17,19;

просп. Слобожанський, буд. 63,65,67,69,71,73,77,79,81,83,83а, 85;

вул. Дарницька, буд.4, 7, 9, 11.

Водопостачання буде відновлено після подачі електроенергії.

Попри те, що теплопостачальні підприємства належать до критичної інфраструктури станом на 18:00 знову маємо знеструмлення приватними енергетичними компаніями.

У КП «Жилсервіс Дніпро» знеструмлено три котельні Центрального району. Без опалення 37 житлових будинків, що знаходяться по:

пр.О. Поля,

вул. Полєтаєва,

вул. Новосільна.

У КП «Теплоенерго» знеструмлено будинкові котельні та тепло-розподільчі пункти (ТРП) за наступними адресами:

вул. Пастера, вул. В. Чапленко, пл. Мостова, вул. Кн.Ольги;

пр. Д. Яворницького;

вул. М.Грушевського, вул. Троїцька;

вул. Воскресенська, вул. Старокозацька, вул. Св. Хороброго;

вул. Артеківська;

вул. Соснова, Поточна;

вул. М. М. Шнеєрсона, вул. В. Антоновича;

вул. Набережна Січеславська;

вул. Чечелівська, К. Гордієнка;

пров. Ушинського, пр. О. Поля, вул. Фабра;

пр. І. Мазепи, В. Мерзленка, Новоорловська, Орловська, Талаліхіна;

вул. Вознесенська, С. Стрільців;

вул. Тупикова, Західна;

Подачу тепла буде відновлено після включення електрики.

Всі районні і квартальні котельні КП «Теплоенерго» в роботі. Аварійні ситуації з відсутні.

Нагадуємо, інформація стосовно відключень електроживлення може швидко змінюватись через складний стан справ в енергетиці та зниження температури повітря.

Станом на 18:00 всі об’єкти КП «Коменергосервіс» у роботі і стабільно забезпечують опаленням своїх абонентів.

Станом на 18:00 аварійно – відновлювальні роботи проводяться по вул. Козака Мамая, 33б, припинено водопостачання:

вул. Гладкова, буд. 16, 20, 22, 24,26;

вул. Казакевича, буд. 5, 6, 9;

вул. Козака Мамая, буд. 4 – 26.

Також тривають аварійно – відновлювальні роботи по вул. Киснева, 4, припинено водопостачання за адресами:

просп. Слобожанський, буд. 98, 100;

вул. Магдалинівська, буд. 1-8;

вул. Запасна, буд. 1-12;

вул. Сагайдачного, буд. 1-7;

вул. Киснева, буд. 2, 4, 6, 8.

Йдуть роботи і по вул. Сормовська, 23, припинено водопостачання приватного сектору АНД району.

Роботи по вул. Сергія Єфремова, 1 завершено. Пошкодження водопроводу Д 200 мм було ліквідовано без відключення водопостачання.

Роботи на водоводі по вул. Яна Гуса, 36 по заміні понад 150 метрів труби на ділянці зі складними ґрунтами будуть продовжені завтра.

Старі поржавілі металеві труби уже демонтовані. Сьогодні продовжуються роботи з прокладання сучасних поліетиленових труб, діаметром 75 мм, які більш стійкі до корозії.

На час проведення ремонтних робіт, на вул. Яна Гуса у спеціально відведеному місці, люди можуть набрати воду для своїх потреб.

Під вечір було виявлено пошкодження водопроводу по вул. Фесенка, буд. 37, припинено водопостачання:

вул. Фесенка;

пров. Ранковий.

Ремонтні роботи та відновлення водопостачання заплановано на завтра.

Бригада КП «Жилсервіс Дніпро» завершила аварійні роботи по пр. Поля, 76а, теплопостачання відновлено.

Зараз через порив трубопроводу перекрито теплопостачання по пр. О. Поля,121. Роботи по усуненню пориву заплановані на ранок середи.

За завданням міського голови Бориса Філатова всі аварійні бригади Дніпра мають всю необхідну техніку та матеріали. Завдяки цьому вони можуть швидко та якісно виконувати будь-які ремонти на комунальних мережах.

Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12

Також заявки щодо проблем з теплопостачанням чи водопостачання можна залишати за номерами Штабу взаємодопомоги Громадської ради:

(095) 816-39-11

(093) 261-32-25

(063) 402-79-56

(063) 681-61-82

(068) 638-28-48

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