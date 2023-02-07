Частково немає води та тепла: яка ситуація у Дніпрі на вечір 7 лютого

На цей час через відключення електроживлення зупинено підвищувальну насосну станцію(ПНС), знижено тиск в мережі систем водопостачання за адресами:
Також знеструмлено ПНС по вул.Кожем’яки, знижений тиск в мережі систем водопостачання за адресами:
Водопостачання буде відновлено після подачі електроенергії.
Попри те, що теплопостачальні підприємства належать до критичної інфраструктури станом на 18:00 знову маємо знеструмлення приватними енергетичними компаніями.
У КП «Жилсервіс Дніпро» знеструмлено три котельні Центрального району. Без опалення 37 житлових будинків, що знаходяться по:
У КП «Теплоенерго» знеструмлено будинкові котельні та тепло-розподільчі пункти (ТРП) за наступними адресами:
Подачу тепла буде відновлено після включення електрики.
Всі районні і квартальні котельні КП «Теплоенерго» в роботі. Аварійні ситуації з відсутні.
Нагадуємо, інформація стосовно відключень електроживлення може швидко змінюватись через складний стан справ в енергетиці та зниження температури повітря.
Станом на 18:00 всі об’єкти КП «Коменергосервіс» у роботі і стабільно забезпечують опаленням своїх абонентів.
Станом на 18:00 аварійно – відновлювальні роботи проводяться по вул. Козака Мамая, 33б, припинено водопостачання:
Також тривають аварійно – відновлювальні роботи по вул. Киснева, 4, припинено водопостачання за адресами:
просп. Слобожанський, буд. 98, 100;
Йдуть роботи і по вул. Сормовська, 23, припинено водопостачання приватного сектору АНД району.
Роботи по вул. Сергія Єфремова, 1 завершено. Пошкодження водопроводу Д 200 мм було ліквідовано без відключення водопостачання.
Роботи на водоводі по вул. Яна Гуса, 36 по заміні понад 150 метрів труби на ділянці зі складними ґрунтами будуть продовжені завтра.
Старі поржавілі металеві труби уже демонтовані. Сьогодні продовжуються роботи з прокладання сучасних поліетиленових труб, діаметром 75 мм, які більш стійкі до корозії.
На час проведення ремонтних робіт, на вул. Яна Гуса у спеціально відведеному місці, люди можуть набрати воду для своїх потреб.
Під вечір було виявлено пошкодження водопроводу по вул. Фесенка, буд. 37, припинено водопостачання:
Ремонтні роботи та відновлення водопостачання заплановано на завтра.
Бригада КП «Жилсервіс Дніпро» завершила аварійні роботи по пр. Поля, 76а, теплопостачання відновлено.
Зараз через порив трубопроводу перекрито теплопостачання по пр. О. Поля,121. Роботи по усуненню пориву заплановані на ранок середи.
За завданням міського голови Бориса Філатова всі аварійні бригади Дніпра мають всю необхідну техніку та матеріали. Завдяки цьому вони можуть швидко та якісно виконувати будь-які ремонти на комунальних мережах.
Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
Також заявки щодо проблем з теплопостачанням чи водопостачання можна залишати за номерами Штабу взаємодопомоги Громадської ради:
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