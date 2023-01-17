Був в 200 метрах від вибуху: у Дніпрі тренер врятував свого учня, який був в зруйнованому будинку

У Дніпрі тренер врятував свого учня, який жив в зруйнованому будинку на Перемозі.

Юрій Васецький – тренер з хортингу. 14 січня він був в 200 метрах від епіцентру вибуху на Перемозі.

В ефірі телеканалу “Київ” він розповів, що не бачив як летіла ракета, але почув вибух. Юрій знав, що неподалік мешкає його учень. Його мама виховує сина сама і працює реаніматологом в місцевій лікарні. Тренер зателефонував жінці та спитав, де Ростислав. Вона розповіла, що той був вдома.

Зателефонував Надії, вона сказала, що працює, а вдома один Ростислав… За допомогою деяких людей — сам би я нічого не зробив — ми піднялися на третій поверх і спустили Ростислава вниз», — розповів Юрій.

Чоловік додав, що житловий масив Перемога у Дніпрі — спальний район, де немає ані військових об’єктів, ані критичної інфраструктури — лише школи, дитячі садки і житлові будинки.

Нагадаємо, у суботу 14 січня в житловий будинок на Перемозі влучила російська ракета. Наразі відомо про 41 загиблого. Розбір завалів триває. Вже вдалося розібрати 95% зруйнованого під’їзду.

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