Був усього 31 рік: у бою за Україну загинув солдат із Дніпропетровської області

Вічна слава!

29 серпня поблизу Миролюбівки Херсонської області загинув солдат із Дніпропетровщини Сергій Рєзнік. Йому був 31 рік.

Про це повідомив міський голова Кам’янського Андрій Білоусов.

Сергій народився у Кам’янському. 2010 року закінчив ПТУ №24. Його мобілізували 16 травня.

У чоловіка залишись дружина, донька, син та мати.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя. Світла пам’ять!

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