Був у полоні 2,4 року: додому повернувся Артем Дубина з Дніпропетровщини

З російського полону повернувся нікополець Артем Дубина.

Серед звільнених з російського полону українців повернувся додому уроженець Дніпропетровщини Артем Дубина.

Про це повідомила журналістка Ірина Стороженко.

Нікополець Артем Дубина раніше працював журналістом, а під час повномасштабного вторгнення став одним із Захисників Маріуполя. Чоловіка взяли у полон росіяни після того, як розбомбили “Азовсталь”. З того часу у полоні Герой пробув 2,4 роки.

Реву і не вірю. Наш Артем вдома! 2,4 роки полону. Це щастя, яке неможливо висловити, – написала журналістка в публікації на своїй сторінці у Facebook.

повернулися 49 українців. Нагадаєм, сьогодні, під час 56-го обміну військовополоненими, в Україну49 українців.

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