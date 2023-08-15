“Був у 20-ти метрах від вибуху”: у Дніпрі ракета поцілила біля басейну, де тренувалися олімпійці

Спортсмени відреагували на ракетний удар по Дніпру цієї ночі.

Під ранок 15 серпня дніпряни здригалися від звуків вибухів. Згодом з’ясувалося, що ракети поцілили в промислове підприємство та влучили поряд з важливим спорткомплексом, де готують олімпійців. Внаслідок атаки поранення отримало троє людей, але обійшлося без загиблих.

Будівля зазнала чималих руйнувань. Повилітали вікна, зруйнована частина фасаду та внутрішньої стіни, але за словами місцевої влади, усе це можна відновити.

Олімпійці, які тренувалися в спорткомплексі, відреагували на атаку. Одним із перших про удар по басейну повідомив юний плавець Олександр Желтяков, який був декількох десятках метрів від епіцентру вибуху.

Олександр опублікував у своєму Instagram фото понівеченого басейну.

Наразі плавець разом з учасниками збірної України завершує сезон, тому був у готелі на території комплексу. Як розповів “Суспільному” Олександр, він прокинувся вночі, бо погано спав, але не встиг отямитися, як почув перший приліт. Хлопець розбудив інших спортсменів і вони всі разом пішли до сховища.

Плавець зупинився, щоб поговорити з охоронцем та дізнатися у чому річ, і саме в той момент ракета влучила поруч з приміщенням, де знаходиться басейн. Ще б трохи й снаряд прилетів би в комплекс.

На удар відреагував олімпієць Михайло Романчук, який перед Олімпіадою-2020 теж тренувався в цьому басейні.

Це басейн, де я готувався до моєї Олімпіади в Токіо. І так він виглядає після чергової нічної атаки ракет і безпілотників. Спорт поза політикою?, – написав Михайло Романчук в інстаграмі та позначив в дописі Міжнародний олімпійський комітет та Міжнародну федерацію плавання.

Нагадаємо, біля спортивного об’єкта у Дніпрі, який пошкодили російські ракети, утворилася кількаметрова вирва.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: