Був одягнений у чорне: у Дніпрі розшукують 14-річного хлопця

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.
Хлопець сьогодні, о 4 годині ранку, пішов з лікарні в Амур-Нижньодніпровському районі міста. Наразі його місце перебування невідоме.
Прикмети: зріст близько 170 см, худорлявої статури, волосся коротке темно русяве, відсутні брови.
Був одягнутий: чорна футболка, чорні штани, крокси.
Якщо вам відома будь-яка інформація про його місцезнаходження, будь ласка, зателефонуйте за телефонами (099)-050-14-19 або 102.
Сьогодні ми писали про те, що ворог обстрілював Нікопольщину.
Читайте також:
Автор:
Вчора ввечері росіяни знову обстрілювали Нікопольщину.
Укренерго оновило інформацію про відключення на завтра, 30 червня.
На звʼязок вийшли двоє мешканців понівеченої багатоповерхівки у Дніпрі.
Поліція Дніпра розшукує 11-річного Ярослава Блажевича та 7-річного Артура Маковецького.