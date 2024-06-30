Був одягнений у чорне: у Дніпрі розшукують 14-річного хлопця

Поліція Дніпра розшукує 14-річного Білоуса Олександра.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

Хлопець сьогодні, о 4 годині ранку, пішов з лікарні в Амур-Нижньодніпровському районі міста. Наразі його місце перебування невідоме.

Прикмети: зріст близько 170 см, худорлявої статури, волосся коротке темно русяве, відсутні брови.

Був одягнутий: чорна футболка, чорні штани, крокси.

Якщо вам відома будь-яка інформація про його місцезнаходження, будь ласка, зателефонуйте за телефонами (099)-050-14-19 або 102.

Сьогодні ми писали про те, що ворог обстрілював Нікопольщину.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: