Був на відстані 200 метрів від берега: у Дніпрі фахівці ДСНС врятували рибалку

Сьогодні, 26 січня, у Дніпрі врятували рибалку.

Як пишуть у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області, виклик на лінію “101” надійшов о 14:22. Небайдужі містяни повідомили, що у річці Дніпро поблизу Самарського моста у воді перебуває чоловік та потребує допомоги.

На місце оперативно виїхали водолази ДСНС. Прибувши, вони встановили, що на відстані 200 метрів від берега знаходиться рибалка, який не може самостійно вибратися з води.

За допомогою спеціального водолазного спорядження фахівці ДСНС дістали чоловіка. Врятованого передали працівникам екстреної медичної допомоги.

До робіт залучили 4 чоловіка особового складу та 1 одиницю техніки.

Будь ласка, будьте обережні та бережіть себе!

Нагадаємо, раніше ми писали, що поліцейські із Кам’янського на Херсонщині врятували поранених внаслідок обстрілу армією рф.

Читайте також:

Українська

Автор: