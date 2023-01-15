Були в гостях у батьків: у Дніпрі шукають мешканців зруйнованого під’їзду на Перемозі

Мешканка Дніпра шукає своїх друзів Марину та Андрія, які на момент удару мали бути всередині будинку на Перемозі. Про це жінка написала в коментарях до допису в телеграм-каналі Геннадія Корбана.
Аріна – подруга сім’ї, вона розповіла, що в одній із квартир на момент удару мало знаходитися 7 людей.
Марина Фігурна і Андрій Осинський, мама Світлана Фігурна, батько Юрій Фігурний, брат Олександр Фігурний з дружиною Яною і 14-річною дочкою Ганною.
Наразі інформація тільки про маму Марини – Світлану. Жінка знаходиться в реанімації обласної лікарні.
За словами Аріни, пара перебувала в гостях у батьків. Вона сподівається, що її друзі живі і просить повідомити будь-яку інформацію про їх місцезнаходження.
Всіх, у кого може бути інформація, просять зв’язатися з друзями по тел. 095 921 04 95.
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