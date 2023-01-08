Були озброєні: у Дніпрі затримали чоловіків, які псували автомобілі містян на Слобожанському проспекті

Уже кілька разів у Дніпрі на Слобожанському проспекті невідомі обливають автівки кислотою. Нещодавно правоохоронці затримали ймовірних зловмисників.

Як повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області, підозрюваних 37 та 38 років затримали 5 січня на місці злочину. Злочинці встигли пошкодити невідомою речовиною лако-фарбове покриття 8 автівок.

Під час затримання чоловіки чинили опір правоохоронцям та намагалися втекти з місця злочину. При собі вони мали корпуси гранат РГД-2 та запали.

Наразі правоохоронці збирають докази причетності чоловіків до аналогічних злочинів на території інших районів міста.

За вказаним фактом відкриті два кримінальні провадження: за ст. 296 (хуліганство) та ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Чоловікам повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу. Триває слідство.

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