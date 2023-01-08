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  • Були озброєні: у Дніпрі затримали чоловіків, які псували автомобілі містян на Слобожанському проспекті

Були озброєні: у Дніпрі затримали чоловіків, які псували автомобілі містян на Слобожанському проспекті

Сьогодні 19:16
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Уже кілька разів у Дніпрі на Слобожанському проспекті невідомі обливають автівки кислотою. Нещодавно правоохоронці затримали ймовірних зловмисників.

Новости Днепра про Були озброєні: у Дніпрі затримали чоловіків, які псували автомобілі містян на Слобожанському проспекті

Як повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області, підозрюваних 37 та 38 років затримали 5 січня на місці злочину. Злочинці встигли пошкодити невідомою речовиною лако-фарбове покриття 8 автівок.

Під час затримання чоловіки чинили опір правоохоронцям та намагалися втекти з місця злочину. При собі вони мали корпуси гранат РГД-2 та запали.

Новости Днепра про Були озброєні: у Дніпрі затримали чоловіків, які псували автомобілі містян на Слобожанському проспекті

Новости Днепра про Були озброєні: у Дніпрі затримали чоловіків, які псували автомобілі містян на Слобожанському проспекті

Наразі правоохоронці збирають докази причетності чоловіків до аналогічних злочинів на території інших районів міста.

За вказаним фактом відкриті два кримінальні провадження: за ст. 296 (хуліганство) та ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Чоловікам повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу. Триває слідство.

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Новости Днепра про Були озброєні: у Дніпрі затримали чоловіків, які псували автомобілі містян на Слобожанському проспектіУкраїнська Новости Днепра про Були озброєні: у Дніпрі затримали чоловіків, які псували автомобілі містян на Слобожанському проспектіРусский

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