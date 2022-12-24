Була вдома сама: у Дніпрі рятують 2-річну дитину, яка наковталася пігулок

У Дніпропетровській області 2-річна дитина потрапила до реанімації. У неї діагностували отруєння ліками.

Зараз її життя намагаються врятувати медики. Про це повідомляє “Дніпро Інфо” з посиланням на “Інформатор”.

Так, у суботу, 24 грудня до Дніпропетровської обласної дитячої лікарні доставили 2-річну дівчинку. Маленька пацієнтка потрапила до реанімації із гострим отруєнням. Як виявилося, дитина чомусь ковтнула багато пігулок. За попередньою інформацією, дівчинка перебувала вдома сама.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині 9-місячна дитина наковталася щурячої отрути.

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