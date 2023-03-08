Була у полоні майже 11 місяців: додому повернулася захисниця з Кривого Рогу Людмила Яковенко

Це воїни ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, ДССТ. Серед них – 87 захисників Маріуполя, 71 з яких – із «Азовсталі». Також повернули взятих у полон в районі Бахмута та Соледара – загалом 35 людей з Донецького напрямку.
Серед тих, хто повернувся додому, і захисниця з Кривого Рогу Людмила Яковенко.
Жінка служила у 17-й окремій Криворізькій танковій бригаді. Вона та її батальйон захищали Маріуполь та разом потрапили у полон 12 квітня 2022 року. Майже 11 місяців вони були у неволі.
Вітаємо наших захисників та захисниць із поверненням.
Слава Україні! Слава нашим Героям!
Нагадаємо, раніше ми писали, що з російського полону повернулися нацгвардійці з Кривого Рогу.
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