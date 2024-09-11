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Була у навушниках: у Кам’янському 16-річна дівчина потрапила під потяг

Сьогодні 22:00
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Дівчину доправили до лікарні.

Новости Днепра про Була у навушниках: у Кам’янському 16-річна дівчина потрапила під потяг

У Кам’янському 16-річна дівчина переходила залізничну колію в навушниках і потрапила під потяг.

Про подробиці інциденту написала у Facebook керівниця Кам’янської станції обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Лариса Биданцева:

Екстрену медичну допомогу надано в повному обсязі і з діагнозом: «Відкрита ЧМТ. Перелам основи черепу. Перелам кісток тім’яної ділянки справа. Кома».

Транспортовано на апаратному диханні і госпіталізовано до КП «РМЦРЗ» ДОР м. Дніпро у вкрай важкому стані.

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Новости Днепра про Була у навушниках: у Кам’янському 16-річна дівчина потрапила під потягУкраїнська Новости Днепра про Була у навушниках: у Кам’янському 16-річна дівчина потрапила під потягРусский

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