Була у навушниках: у Кам’янському 16-річна дівчина потрапила під потяг

У Кам’янському 16-річна дівчина переходила залізничну колію в навушниках і потрапила під потяг.
Про подробиці інциденту написала у Facebook керівниця Кам’янської станції обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Лариса Биданцева:
Екстрену медичну допомогу надано в повному обсязі і з діагнозом: «Відкрита ЧМТ. Перелам основи черепу. Перелам кісток тім’яної ділянки справа. Кома».
Транспортовано на апаратному диханні і госпіталізовано до КП «РМЦРЗ» ДОР м. Дніпро у вкрай важкому стані.
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