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Будинок зруйнувала російська ракета: у Дніпрі врятували 35-річну жінку

Сьогодні 13:45
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16 грудня російські окупанти завдали по Україні чергового ракетного удару.

У Кривому Розі ворожий боєприпас впав на житловий будинок. На жаль, є загиблі та поранені, серед них – діти.

Серед постраждалих і Марина, яка жила у цьому будинку. Внаслідок вибуху дім почав осипатися, і жінка встигла прикрити власним тілом свою дитину. На жаль, один з уламків пройшов через лобову долю і спричинив численні кісткові ушкодження. Потерпіла втратила свідомість.

Про це повідомляє директор лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко.

Постраждалу госпіталізували до реанімації Мечникова. Жінка частково втратила пам’ять і не знала, як зв’язатися з рідними, яких дуже хотіла побачити. Лікарі робили все можливе, щоб врятувати її життя. Уламок спричинив чимало травм та зруйнував лобну пазуху. Хірурги не розгубилися та провели жінці унікальну операцію. Завдяки професіоналізму медиків її життю нічого не загрожує. Також до потерпілої повертається пам’ять.

Новости Днепра про Будинок зруйнувала російська ракета: у Дніпрі врятували 35-річну жінку

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Новости Днепра про Будинок зруйнувала російська ракета: у Дніпрі врятували 35-річну жінкуУкраїнська

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