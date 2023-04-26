Будинок із тріщиною, але стан житловий: як виглядає однокімнатна квартира за 374 тис грн на продаж у Дніпрі (ФОТО)

Купити однокімнатну квартиру в Дніпрі трохи більш ніж за 500 тис. грн цілком реально. На ринку є чимало пропозицій з продажем квартир невеликою загальною площею. Але стан цих однокімнатних найчастіше залишає бажати кращого, тому майбутній господар квартири має спочатку зробити ремонт, а вже потім в'їжджати до свого нового помешкання. Але є варіанти, коли однокімнатна квартира дешева і жити в ній і паралельно робити ремонт - цілком можливо.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку найдешевших однокімнатних квартир на продаж у Дніпрі.

На вулиці Олександра Чернікова у Дніпрі можна купити однокімнатну квартиру загальною площею 28 кв.м та при цьому досить просторою кухнею – 9 кв.м. Знаходиться вона на другому поверсі двоповерхового будинку, є централізоване опалення, старі господарські меблі. Квартирі потрібний ремонт. Вартість цієї однокімнатної квартири у Дніпрі 374,5 тис. грн.

Подібну суму просять за квартиру на вулиці Миколи Руденка. У приміщенні 26 кв.м загальної площі, кухня не велика – 4 кв.м. Розташована квартира на першому поверсі панельного будинку. У приміщенні наполовину зроблено ремонт – замінено сантехніку, встановлено нові двері, але сама квартира у нежитловому стані.

Ще одна однокімнатна квартира виставлена на продаж за 374,5 тис. грн знаходиться на вулиці Осінній у Дніпрі. Загальна площа 18 кв. м. Розташована на 4 поверсі 5-ти поверхового будинку. Житло знаходиться у хорошому стані, зроблено косметичний ремонт. Опалення централізоване, є кондиціонер, поміняні вікна.

Трохи дорожче – майже 412 тис. грн. хочуть за однокімнатну квартиру на проспекті Поля у Дніпрі. Житло знаходиться на останньому поверсі п’ятиповерхового будинку. Загальна площа 33 кв. м, кухня – 6 кв.м. Будинок був збудований у 1980-х роках, знаходиться вгорі проспекту. Цікавий момент, власник приміщення проживає в іншому місті, тому якщо майбутній господар квартири захоче її подивитися – перегляд платний, коштує 300 грн. Як пояснює власник житла – це на проїзд. Добиратися планує автомобілем. Низьку ціну пояснює тим, що у будинку, де знаходиться квартира, у першому під’їзді у 2002 році було виявлено тріщину та його відселили. Його житло знаходиться у другому під’їзді та «від тріщини далеко». У квартирі немає газу та опалення, але є вода та електрика.

Квартира на вулиці Саранській у Дніпрі коштуватиме 449,5 тис грн. Однокімнатне житло загальною площею 23 кв.м знаходиться на 5 поверсі 9 поверхового будинку. Квартиру продають під ремонт. До неї немає меблів, стіни підготовлені під поклейку шпалер.

Однокімнатна квартира на вулиці Данила Нечая у Дніпрі коштуватиме 524 тис грн. Житло загальною площею 24 кв.м, кухня – 4 кв.м. Розташована на 7-му поверсі панельного будинку. У квартирі було виконано косметичний ремонт. Тобто жити в ній і одночасно змінювати обстановку та шпалери цілком реально.

Стільки ж просять за однокімнатну квартиру на Волинській вулиці. Вона практично така сама за площею – 22 кв.м, але з більшою кухнею – 5 кв.м. Знаходиться на 3 поверсі 9-ти поверхового будинку. У помешканні кілька років тому був косметичний ремонт.

Також 524 тис. грн просять за квартиру на вулиці Максима Дія. Загальна площа житла 16 кв.м знаходиться на 4 поверсі 9-ти поверхового будинку. Однокімнатна квартира в житловому стані, ремонт, є централізоване опалення.

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