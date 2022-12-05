Будуть судити: на Дніпропетровщині чоловіки пиляли дерева без дозвільних документів

Потрібно пам’ятати, що за вирубку дерев без дозволу можна понести покарання – від штрафу до позбавлення волі.

У п’ятницю, 2 грудня, правоохоронці у лісосмузі поблизу міста Кам’янське побачили невідомих осіб, яка випилювала дерева.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Дніпропетровській області.

Інспектори підійшли до громадян, аби перевірити їх. Будь-яких дозвільних документів на заняття даною діяльністю чоловіки надати не змогли.

За даними правоохоронців, у діях осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення за ст. 246 (Незаконна порубка лісу) ККУ. Інспектори викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Перемозі у посадці біля річки люди пиляють дерева, щоб топити.

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