Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Будуть судити: на Дніпропетровщині чоловіки пиляли дерева без дозвільних документів

Будуть судити: на Дніпропетровщині чоловіки пиляли дерева без дозвільних документів

Сьогодні 12:48
просмотров

Потрібно пам’ятати, що за вирубку дерев без дозволу можна понести покарання – від штрафу до позбавлення волі.

Новости Днепра про Будуть судити: на Дніпропетровщині чоловіки пиляли дерева без дозвільних документів

У п’ятницю, 2 грудня, правоохоронці у лісосмузі поблизу міста Кам’янське побачили невідомих осіб, яка випилювала дерева.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Дніпропетровській області.

Інспектори підійшли до громадян, аби перевірити їх. Будь-яких дозвільних документів на заняття даною діяльністю чоловіки надати не змогли.

Новости Днепра про Будуть судити: на Дніпропетровщині чоловіки пиляли дерева без дозвільних документів

За даними правоохоронців, у діях осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення за ст. 246 (Незаконна порубка лісу) ККУ. Інспектори викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Перемозі у посадці біля річки люди пиляють дерева, щоб топити.

Читайте також:

Новости Днепра про Будуть судити: на Дніпропетровщині чоловіки пиляли дерева без дозвільних документівУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Не можуть знайти два тижні: на Криворіжжі до пошуків зниклих хлопчиків долучилися кінологи
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:49
    Не можуть знайти два тижні: на Криворіжжі до пошуків зниклих хлопчиків долучилися кінологи

    На Дніпропетровщині з 19 листопада шукають двох неповнолітніх школярів.

    Повертаються до графіків: у Дніпрі та області діють стабілізаційні відключення
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:08
    Повертаються до графіків: у Дніпрі та області діють стабілізаційні відключення

    Сьогодні, 5 грудня, у Дніпрі та області діють стабілізаційні відключення.

    Згорів дотла: на Дніпропетровщині на трасі палав легковик
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:43
    Згорів дотла: на Дніпропетровщині на трасі палав легковик

    У неділю, 4 грудня, о 17:25 на лінію «101» повідомили,…

    Такого не має навіть в Дніпрі: у Марганці незважаючи на обстріли, уціліла унікальна будівля
    Новини Дніпра
    03.12.2022 19:30
    Такого не має навіть в Дніпрі: у Марганці незважаючи на обстріли, уціліла унікальна будівля

    Російські обстріли продовжують руйнувати нашу архітектуру. Росіяни знищили десятки унікальних…

    Наверх