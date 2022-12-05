Будьте в укриттях, велика загроза ракетного удару, – Лукашук

Зараз червона – майже вся Україна. Також деякі Телеграм-канали пишуть про запуски російських ракет.
Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради, попередив про небезпеку: велика загроза ракетного удару.
Будьте в укриттях, велика загроза ракетного удару, – написав Лукашук.
Будь ласка, бережіть себе!
Читайте також:
Автор:
На Дніпропетровщині з 19 листопада шукають двох неповнолітніх школярів.
Потрібно пам’ятати, що за вирубку дерев без дозволу можна понести…
Сьогодні, 5 грудня, у Дніпрі та області діють стабілізаційні відключення.
У неділю, 4 грудня, о 17:25 на лінію «101» повідомили,…