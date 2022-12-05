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Будьте в укриттях, велика загроза ракетного удару, – Лукашук

Сьогодні 13:20
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У Дніпрі та області о 12:47 оголосили повітряну тривогу.

Новости Днепра про Будьте в укриттях, велика загроза ракетного удару, - Лукашук

Зараз червона – майже вся Україна. Також деякі Телеграм-канали пишуть про запуски російських ракет.

Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради, попередив про небезпеку: велика загроза ракетного удару.

Будьте в укриттях, велика загроза ракетного удару, – написав Лукашук.

Новости Днепра про Будьте в укриттях, велика загроза ракетного удару, - Лукашук

Будь ласка, бережіть себе! 

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Новости Днепра про Будьте в укриттях, велика загроза ракетного удару, - ЛукашукУкраїнська

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