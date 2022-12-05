Будьте в укриттях, велика загроза ракетного удару, – Лукашук

Будь ласка, бережіть себе!

Зараз червона – майже вся Україна. Також деякі Телеграм-канали пишуть про запуски російських ракет.

У Дніпрі та області о 12:47 оголосили повітряну тривогу.