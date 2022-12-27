Будьте уважні: в сторону Амурського моста збирається затор через аварію

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом.

На Мануйлівському проспекті сьогодні ввечері зіткнулися вантажівка та легковушка.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Але в сторону Амурського моста збирається затор.

Будьте уважні, якщо плануєте їхати на правий берег.

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