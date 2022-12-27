Будьте уважні: в сторону Амурського моста збирається затор через аварію

На Мануйлівському проспекті сьогодні ввечері зіткнулися вантажівка та легковушка.
За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.
Але в сторону Амурського моста збирається затор.
Будьте уважні, якщо плануєте їхати на правий берег.
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Александра Лучка
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