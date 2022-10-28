У Дніпрі два дні поспіль трамваї №15 будуть завершувати роботу раніше

31 жовтня та 1 листопада трамваї №15 завершать роботу раніше.
Про це повідомляє пресслужба Дніпровської міської ради.
Зміни пов’язані з ремонтом колії.
Останні відправлення з кінцевих зупинок:
Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі чоловік загинув під колесами трамвая №9.
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