Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі два дні поспіль трамваї №15 будуть завершувати роботу раніше

Сьогодні 18:03
просмотров

Важлива інформація!

Новости Днепра про У Дніпрі два дні поспіль трамваї №15 будуть завершувати роботу раніше

31 жовтня та 1 листопада трамваї №15 завершать роботу раніше.

Про це повідомляє пресслужба Дніпровської міської ради.

Зміни пов’язані з ремонтом колії.

Останні відправлення з кінцевих зупинок: 

  • від Залізничного вокзалу о 20:37; 
  • від вулиці Криворізької о 21:07.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі чоловік загинув під колесами трамвая №9.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі два дні поспіль трамваї №15 будуть завершувати роботу ранішеУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі два дні поспіль трамваї №15 будуть завершувати роботу ранішеРусский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі на переході ВАЗ збив дівчину з дитиною
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:41
    У Дніпрі на переході ВАЗ збив дівчину з дитиною

    Сьогодні, 28 жовтня, на проспекті Гагаріна сталася аварія.

    Гном-наїздник і гігантські тюльпани: 7 незвичних графіті ж/м Тополя у Дніпрі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:40
    Гном-наїздник і гігантські тюльпани: 7 незвичних графіті ж/м Тополя у Дніпрі

    У Дніпрі багато вуличних митців. Одні малюють мурали на стінах…

    Мешканка Дніпра знайшла в солодкому батончику уламок канцелярського ножа (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:25
    Мешканка Дніпра знайшла в солодкому батончику уламок канцелярського ножа (ФОТО)

    Мешканка Дніпра знайшла в батончику EatMe уламок канцелярського ножа.

    Позаду зібрався трамвайний затор: у Дніпрі маршрутка провалилася в землю (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:46
    Позаду зібрався трамвайний затор: у Дніпрі маршрутка провалилася в землю (ФОТО)

    У Дніпрі маршрутка застрягла в землі.

    Наверх