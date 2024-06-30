Будьте обережні: на Дніпропетровщині отруйні павуки кусають людей
Будьте обережні: на Дніпропетровщині отруйні павуки кусають людей
Сьогодні 17:00
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У Дніпропетровській області зареєстрували декілька звернень щодо укусів отруйних павуків.
Про це повідомляє ДУ”Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ” у соцмережах.
У зв’язку з потеплінням клімату в області реєструються покуси отруйних павуків. У липні минулого року до нашої установи з метою визначення видового складу отруйного павука каракурта звернулась мешканка міста Нікополь, — йдеться у дописі обласного центру.
Особливо небезпечний для людини павук каракурт або “Чорна вдова”. Укус каракурта не дуже болючий. На місці укусу можна побачити невеличку червону цяточку, у ній — дві крихітні білі крапки, сліди від введення отрути.
Людина може одразу і не помітити зміни у стані. Але вже через 15 хвилин з’являються перші симптоми — порушення дихання та серцевої діяльності, зміни у свідомості, панічний страх.
Також небезпечні для людей тарантули, ангіопи та ерезус чорний.
Після укусу павука слід одразу зробити декілька простих кроків.
Запобіжними заходами щодо недопущення покусів отруйних павуків є:
підвищена увага при роботі на присадибних ділянках, городах, на відпочинку;
само – та взаємоогляди.
Не панікувати; Пити багато води;
Терміново звернутися до сімейного лікаря для своєчасного призначення симптоматичного лікування.
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