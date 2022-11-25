Будьте готові: у Дніпрі та області можливі екстрені відключення світла

Сьогодні, 25 листопада, у Дніпрі та області введені екстрені відключення світла.

Про це повідомляє ДТЕК “Дніпровські електромережі”.

Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють.

Перевірити наявність поточних відключень можна тут.

Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК «Укренерго», іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації, – зазначають фахівці ДТЕК.

Читайте також:

Українська

Автор: