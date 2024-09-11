Будівельники меморіального кладовища під Києвом пов’язані з підсанкційним бізнесменом з Дніпра – СБУ

СБУ підтвердила зв’язок бідвельників меморіального кладовища з бізнесменом Вадимом Єврмолаєвим з Дніпра, який співпрацював з окупантами.

У серпні 2024 року журналісти hromadske з’ясували, що граніт для національного військового меморіального кладовища, яке мають побудувати в лісі біля села Мархалівка під Києвом, постачатиме група компаній “Алеф”(ТОВ “Акам”) підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва. Це підтвердили у СБУ.

Про це повідомляє “Українська правда” з посиланням на поінформованих співрозмовників у міністерстві ветеранів і в правоохоронних органах. Видання отримало відповідь на запит.

“Дослівно відповідь на запит: “ТОВ “Акам” є структурним підрозділом ТВК “Алеф”, власником якої є Єрмолаєв Вадим Володимирович, по відношенню до якого застосовано санкції рішенням РНБО від 23.12.2023 року””, – йдеться в УП.

Санкції щодо Єрмолаєва ввели у 2023 році. СБУ з’ясувала, що Єрмолаєв у 2014 році перереєстрував свій алкогольний бізнес у Криму на підставних осіб і продовжив працювати за законами окупантів.

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