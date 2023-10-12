Як змінилася “китайська стіна” у Дніпрі з початку ремонтних робіт

Дніпро застосовує комплексний підхід, аби підтримувати лад на вулицях.

Комунальники ремонтують дороги, двори та проспекти, на стан яких нарікають містяни. Часто на таких ділянках поєднують одразу декілька видів робіт — наскільки це можливо в умовах великої війни.

Так на проспекті Героїв біля найдовшого в місті будинку, відомого як «Китайська стіна», оновлюють не лише дорогу і тротуари, а й замінюють вуличне освітлення, теплові мережі та зливову каналізацію. Зі скаргами на їхній стан місцеві мешканці зверталися до мера. Профільні служби провели обстеження та взялися за роботу. За майже пів століття з моменту зведення багатоповерхівки це перше настільки масштабне оновлення.

«Я задоволений темпами — як працюють наші комунальні служби, підрядники. Обсяги виконаних робіт вражають. Ми йдемо за графіком. Закінчимо, як і планували, до початку морозів. Далі почнемо робити ліфти в цьому будинку», — наголосив мер Дніпра Борис Філатов під час своєї інспекції 11 жовтня.

У дворах встановили нові ліхтарі, змонтували повітряну лінію та енергоощадні світлодіодні світильники. Також оновили труби холодного водопостачання та реконструювали близько 1,1 км трубопроводу опалення — із заміною вводів у підʼїзди. Це була масштабна робота, адже комунікації переробляли з підземного прокладання на надземне. Так обслуговувати їх буде простіше і швидше, а в разі аварійної ситуації не доведеться руйнувати зроблені дороги. Натомість самі проїзди тут зробили ширшими та облаштували додаткові паркувальні кишені.«Оновлювати треба. Реконструювати потрібно було. Буде тепер чисто, зручно і акуратно», — каже місцева мешканка Анжела.

Крім цього, дощові колектори на початку та у кінці будинку прочистили від замулення та сміття. Відремонтували колодязі і зробили додаткові зливові решітки — аби у дворі не утворювалися калюжі. Також тут укріплюють підпірні стінки. Водночас комплексний ремонт зробили у понад трьох десятках під’їздів — від комунікацій у підвалах до покрівель. По всій багатоповерхівці утеплили міжпанельні шви та оновили вхідні групи.

Дніпрянин Олександр живе тут з моменту зведення будинку — майже пів століття. Чоловік каже, що час уже давно понівечив тут пішохідні ділянки (і не лише), тож двори дійсно потребували відновлення.

«Чекаємо, коли завершиться (ремонт, — ред.). Було проблематично тут — для візочків, людей. Зараз, слава Богу, все поміняли. Коли все це зроблять, нормально буде. Дякуємо тим, хто вклав у це кошти і свою роботу», — говорить пан Олександр.

Українська Русский

Автор: