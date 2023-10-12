Як змінилася “китайська стіна” у Дніпрі з початку ремонтних робіт

Комунальники ремонтують дороги, двори та проспекти, на стан яких нарікають містяни. Часто на таких ділянках поєднують одразу декілька видів робіт — наскільки це можливо в умовах великої війни.
Так на проспекті Героїв біля найдовшого в місті будинку, відомого як «Китайська стіна», оновлюють не лише дорогу і тротуари, а й замінюють вуличне освітлення, теплові мережі та зливову каналізацію. Зі скаргами на їхній стан місцеві мешканці зверталися до мера. Профільні служби провели обстеження та взялися за роботу. За майже пів століття з моменту зведення багатоповерхівки це перше настільки масштабне оновлення.
«Я задоволений темпами — як працюють наші комунальні служби, підрядники. Обсяги виконаних робіт вражають. Ми йдемо за графіком. Закінчимо, як і планували, до початку морозів. Далі почнемо робити ліфти в цьому будинку», — наголосив мер Дніпра Борис Філатов під час своєї інспекції 11 жовтня.
У дворах встановили нові ліхтарі, змонтували повітряну лінію та енергоощадні світлодіодні світильники. Також оновили труби холодного водопостачання та реконструювали близько 1,1 км трубопроводу опалення — із заміною вводів у підʼїзди. Це була масштабна робота, адже комунікації переробляли з підземного прокладання на надземне. Так обслуговувати їх буде простіше і швидше, а в разі аварійної ситуації не доведеться руйнувати зроблені дороги. Натомість самі проїзди тут зробили ширшими та облаштували додаткові паркувальні кишені.«Оновлювати треба. Реконструювати потрібно було. Буде тепер чисто, зручно і акуратно», — каже місцева мешканка Анжела.
Крім цього, дощові колектори на початку та у кінці будинку прочистили від замулення та сміття. Відремонтували колодязі і зробили додаткові зливові решітки — аби у дворі не утворювалися калюжі. Також тут укріплюють підпірні стінки. Водночас комплексний ремонт зробили у понад трьох десятках під’їздів — від комунікацій у підвалах до покрівель. По всій багатоповерхівці утеплили міжпанельні шви та оновили вхідні групи.
Дніпрянин Олександр живе тут з моменту зведення будинку — майже пів століття. Чоловік каже, що час уже давно понівечив тут пішохідні ділянки (і не лише), тож двори дійсно потребували відновлення.
«Чекаємо, коли завершиться (ремонт, — ред.). Було проблематично тут — для візочків, людей. Зараз, слава Богу, все поміняли. Коли все це зроблять, нормально буде. Дякуємо тим, хто вклав у це кошти і свою роботу», — говорить пан Олександр.
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