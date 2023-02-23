Буданов розповів, чи змінився його прогноз щодо закінчення війни влітку

Дай Бог!

Очільник української розвідки Кирило Буданов неодноразово говорив, що до кінця літа 2023-го ЗСУ вийдуть на кордони 1991 року і війна закінчиться.

Тож журналісти “УП” під час інтерв’ю у нього запитали, чи все йде за планом, чи наразі не змінилися його прогнози.

Дасть Бог, всі шанси для закінчення війни нашою перемогою з поверненням всіх наших кордонів зразка 91-го року у нас є. Це мої думки й оцінки. Від них я нікуди не відходжу, – сказав голова ГУР.

Також Буданов розповів, що українські спецслужби мають своїх агентів в оточенні путіна.

Про кількість теж не скажу. Вони є. І оскільки ситуація в рф насправді погіршується з кожним днем, то знаходити людей, які йдуть на співпрацю, кожен день стає все легше, – сказав він.

За його словами, вони це роблять насамперед для того, щоб мати можливість нормального існування в майбутньому.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Буданов розповів, що на 23-24 лютого рф готує ракетний удар: “Ми таке пережили вже понад 20 разів”.

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