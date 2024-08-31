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  • Брудні машини та дороги: на Лівобережному-3 у Дніпрі повсюди лежить згоріла сажа

Брудні машини та дороги: на Лівобережному-3 у Дніпрі повсюди лежить згоріла сажа

Сьогодні 11:27
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На районі Лівобережний-3 місцевих мешканців зранку чекав неприємний сюрприз.

Новости Днепра про Брудні машини та дороги: на Лівобережному-3 у Дніпрі повсюди лежить згоріла сажа

Про це повідомляють у Facebook-групі “Наш Лівобережний 3”.

По всьому лівобережному стоять брудні від пилу машини й валяється сажа. Ранок почався не з кави, — йдеться у дописі.
 
Найбільше постраждав також Лівобережний район міста.

Новости Днепра про Брудні машини та дороги: на Лівобережному-3 у Дніпрі повсюди лежить згоріла сажа

За попередньою інформацією, такі наслідки спричинив дивний попіл, який сипався з неба вчора, 30 серпня.
 
Повідомлялось про великі природні пожежі біля Олександрівки.

Новости Днепра про Брудні машини та дороги: на Лівобережному-3 у Дніпрі повсюди лежить згоріла сажа

Вчора вогонь охопив поля і біля траси Дніпро – Харків.
 
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Новости Днепра про Брудні машини та дороги: на Лівобережному-3 у Дніпрі повсюди лежить згоріла сажаУкраїнська

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