Сайт Дніпра Новини Брудні машини та дороги: на Лівобережному-3 у Дніпрі повсюди лежить згоріла сажа Брудні машини та дороги: на Лівобережному-3 у Дніпрі повсюди лежить згоріла сажа
На районі Лівобережний-3 місцевих мешканців зранку чекав неприємний сюрприз.
Про це повідомляють у
Facebook-групі “Наш Лівобережний 3”.
По всьому лівобережному стоять брудні від пилу машини й валяється сажа. Ранок почався не з кави, — йдеться у дописі.
Найбільше постраждав також Лівобережний район міста.
За попередньою
інформацією,
такі наслідки спричинив дивний попіл, який сипався з неба вчора, 30 серпня.
Повідомлялось про великі природні пожежі біля Олександрівки.
Вчора вогонь охопив поля і біля траси Дніпро – Харків.
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Українська Козенко Антон
Автор:
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