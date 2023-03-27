Брудні колеса: у Кривому Розі водійка тролейбуса відмовлялася їхати через дитину з велосипедом

На днях у громадському транспорті Кривого Рогу спалахнув новий скандал.

Так, як повідомляють у соціальних мережах, водійка тролейбуса №15 хотіла висадити дитину, яка зайшла у салон з велосипедом.

Вона наполягала, що дитина має вийти з салону, бо колеса велосипеда були брудні. Жінка відмовлялася їхати далі, поки за дитину не вступилися майже усі присутні у салоні пасажири.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі водій обматюкав чоловіка на інвалідному візку. Після цього розгорівся скандал, на який відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець.

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