Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Брудні колеса: у Кривому Розі водійка тролейбуса відмовлялася їхати через дитину з велосипедом

Брудні колеса: у Кривому Розі водійка тролейбуса відмовлялася їхати через дитину з велосипедом

Сьогодні 11:56
просмотров

На днях у громадському транспорті Кривого Рогу спалахнув новий скандал.

Новости Днепра про Брудні колеса: у Кривому Розі водійка тролейбуса відмовлялася їхати через дитину з велосипедом

Так, як повідомляють у соціальних мережах, водійка тролейбуса №15 хотіла висадити дитину, яка зайшла у салон з велосипедом.

Вона наполягала, що дитина має вийти з салону, бо колеса велосипеда були брудні. Жінка відмовлялася їхати далі, поки за дитину не вступилися майже усі присутні у салоні пасажири.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі водій обматюкав чоловіка на інвалідному візку. Після цього розгорівся скандал, на який відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець.

Читайте також:

 

Новости Днепра про Брудні колеса: у Кривому Розі водійка тролейбуса відмовлялася їхати через дитину з велосипедомУкраїнська

Автор:


# # # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Кривому Розі рятують двох молодих чоловіків, які підірвалися на російській міні
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:53
    У Кривому Розі рятують двох молодих чоловіків, які підірвалися на російській міні

    У Високопільській громаді двоє мирних людей підірвалися на російській міні,…

    Від тісного нашийника набухла голова: у Нікополі біля лікарні викинули цуценя, воно ледь не задихнулося
    Новини Дніпра
    Вчора 15:09
    Від тісного нашийника набухла голова: у Нікополі біля лікарні викинули цуценя, воно ледь не задихнулося

    У Нікополі, що на Дніпропетровщині, рятують собаку, яку ледь не…

    Ще сонні, але вже небезпечні: на Дніпропетровщині масово прокидаються змії та гадюки (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Вчора 12:30
    Ще сонні, але вже небезпечні: на Дніпропетровщині масово прокидаються змії та гадюки (ФОТО)

    На Дніпропетровщині активізувалися гадюки.

    На Дніпропетровщині чоловік обладнав теплиці для вирощування марихуани: у нього вилучили 351 кущ конопель та 1,5 кг канабісу
    Новини Дніпра
    25.03.2023 12:11
    На Дніпропетровщині чоловік обладнав теплиці для вирощування марихуани: у нього вилучили 351 кущ конопель та 1,5 кг канабісу

    Правоохоронці міста Кривий Ріг, що на Дніпропетровщині, затримали чоловіка, який…

    Наверх