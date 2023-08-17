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Бродив по місту закривавлений: у Дніпрі затримали вбивцю

Сьогодні 20:49
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У Дніпрі розшукали ймовірного вбивцю.

Новости Днепра про Бродив по місту закривавлений: у Дніпрі затримали вбивцю

У четвер, 17 серпня, до поліції зателефонував чоловік, який повідомив, що його сусіда хтось вбив. Злочин стався на вулиці Перемоги. На місце ймовірного злочину відразу відправилися патрульні.

У квартирі був безлад, а посеред кімнати лежало закривавлене тіло 66-річного власника помешкання. На місці злочину був ще один чоловік, який розповів, що разом із загиблим та його другом вони вчора випивали, але о восьмій вечора він пішов додому, залишивши товаришів самих.

Наступного дня він навідався до друга, але знайшов його мертвим. 

На місце викликали слідчих та розпитали чоловіка про те, де може перебувати його знайомий. 

За дві години пошуків та відпрацювання прилеглої території патрульні виявили на проспекті Богдана Хмельницького нетверезого чоловіка, який мав тілесні ушкодження, а на його одягу були бурі плями крові. Невідомий підходив за описом, тож інспектори зупинили громадянина для з’ясування обставин.

Чоловік не міг пояснити, звідки у нього садна та кров. За вказівкою слідчого патрульні доставили громадянина на місце події, де сусіди загиблого підтвердили, що саме цей чоловік вчора був у нього в гостях і чули, що між ними відбувалася сварка. Затриманий підтвердив, що під час бійки він завдав численних тілесних ушкоджень потерпілому.

Чоловіка доставили до відділку поліції для з’ясування усіх обставин події. Його затримали в порядку ст.208 КПК.

Новости Днепра про Бродив по місту закривавлений: у Дніпрі затримали вбивцю

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