Братерські війни: у Дніпрі чоловік убив молодшого брата

У Дніпрі чоловік убив рідного брата, з яким тієї ночі вживав алкоголь.

33-річний чоловік розпивав алкогольні напої разом зі своїм 31-річним братом.

Якоїсь миті між братами спалахнула сварка. Старший брат схопив кухонний ніж і завдав молодшому удару прямо в груди.

Потерпілий помер одразу на місці події. Зловмисника зараз розшукує поліція.

Попередня правова кваліфікація події – ч. 1 ст. 115 КК (увмисне вбивство). Зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення.

Джерело: «Дніпро Оперативний»

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