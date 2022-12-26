Братерські війни: у Дніпрі чоловік убив молодшого брата

33-річний чоловік розпивав алкогольні напої разом зі своїм 31-річним братом.
Якоїсь миті між братами спалахнула сварка. Старший брат схопив кухонний ніж і завдав молодшому удару прямо в груди.
Потерпілий помер одразу на місці події. Зловмисника зараз розшукує поліція.
Попередня правова кваліфікація події – ч. 1 ст. 115 КК (увмисне вбивство). Зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення.
Джерело: «Дніпро Оперативний»
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