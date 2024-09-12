Бракує понад 300 водіїв: у Дніпрі запрошують жінок на безкоштовне навчання керування автобусом

У Дніпрі жінок запрошують на безкоштовне навчання керування автобусом, повідомили в пресслужбі Департаменту транспорту і транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради.
Як зазначають в департаменті, після початку повномасштабного вторгнення на автотранспортних підприємствах виник гострий брак працівників. Нині бракує понад 300 водіїв.
Аби відкрити нові кар’єрні можливості для жінок, які бажають працювати у пасажирських перевезеннях, але не мають потрібних навичок, створено програму з перекваліфікації. Охочі зможуть безкоштовно навчитися керувати автобусом та отримати водійську категорію «D», – йдеться в публікації.
Аби взяти участь у навчанні потрібно мати водійське посвідчення та досвід практичного водіння. Важливо бути готовим як до онлайн-формату занять, так і офлайн.
Окрім цього, учасницям програми в департаменті транспорту та транспортної інфраструктури, а також в КП “Дніпровський електротранспорт” гарантують працевлаштування після закінчення навчання.
Зареєструватися можна за посиланням. Збір заяв триватиме до 1 жовтня.
Дізнатися детальніше про пілотний проєкт з підготовки водійок автобусів можна ТУТ.
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