«Божа кара за Умань»: у ГУР прокоментували вибухи у Севастополі

Сьогодні, 29 квітня, у Севастополі пролунали вибухи: там у Козачій бухті спалахнув резервуар з паливом, причиною, ймовірно, стало влучання безпілотника.

Пізніше в ГУР прокоментували цю подію.

Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов у коментарі “РБК-Україна” заявив, що внаслідок вибухів у тимчасово окупованому Севастополі знищено понад 10 резервуарів із нафтопродуктами, ємністю 40 тисяч тонн. За його словами, ці нафтопродукти призначались для потреб російського Чорноморського флоту.

У місті Севастополь 29 квітня відбулася “бавовна”, яка є божою карою, зокрема за вбитих цивільних громадян в Умані, серед яких є п’ятеро дітей. Ця кара буде довготривалою. Усім мешканцям тимчасово окупованого Криму бажано найближчим часом не знаходитися поряд з військовими об’єктами та об’єктами, що забезпечують армію агресора, – заявив Юсов.

Представник ГУР додав, що розвідці відомо про розкрадання, яке здійснювали місцеві окупанти на цьому та інших об’єктах.

Це, безумовно, розширює можливості українських Сил безпеки та оборони, – наголосив Юсов.

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