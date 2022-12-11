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  • Боялась конкуренції: на Дніпропетровщині жінка напала на школярку, яка збирала донати на ЗСУ

Боялась конкуренції: на Дніпропетровщині жінка напала на школярку, яка збирала донати на ЗСУ

Сьогодні 14:00
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Жінка ледь не побила школярку, бо та збирала донати на ЗСУ.
Новости Днепра про Боялась конкуренції: на Дніпропетровщині жінка напала на школярку, яка збирала донати на ЗСУ

Школярка, яку знає все місто, як волонтера.

У місті Покров, що на Дніпропетровщині жінка накричала на дівчинку, яка збирала донати на допомогу військовим.

Про неприємний інцидент розповіли в спільноті “OrdzhoCity спільнота міста Покров”.

Школярку Ксенію знає все місто, адже дівчинка збирає кошти на допомогу військовим, співаючи на вулиці. Місцеві зазначили, що їй довіряють, адже вона на виручені кошти купила прилад нічного бачення для військових, а міський голова вручив їй відзнаку за волонтерську роботу.

Проте якась жінка накричала на школярку і вимагала, щоб та пішла геть. За дівчинку заступились місцеві та викликали поліцію. Після цього незнайомка пішла геть разом зі своїм другом. Автор допису підозрює, що жінка боялась конкуренції, адже теж збирала пожертви.
 

Почала кричати на неї з матюками та вигнала з супермаркету, довівши дитину до сліз, тому що та склала їй величезну конкуренцію, – написала авторка допису.

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Новости Днепра про Боялась конкуренції: на Дніпропетровщині жінка напала на школярку, яка збирала донати на ЗСУУкраїнська Новости Днепра про Боялась конкуренції: на Дніпропетровщині жінка напала на школярку, яка збирала донати на ЗСУРусский

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