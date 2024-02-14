Боржнику з Дніпра “відрізали” воду: скільки власник будинку завинив водоканалу

У Дніпрі жителям приватного будинку в Новокодацькому районі "відрізали" воду.

Загальна сума боргу за водопостачання та водовідведення у Дніпрі складає 816 млн гривень, зазначили в КП “Дніпроводоканал”. Жителі Новокодацького району заборгували 113 млн. Через це почали “відрізати” воду злісним неплатникам.

Комунальники почали відключення з тих споживачів, у яких найбільші борги та які не склали договір з реструктуризації заборгованості. У водоканалі кажуть, що наразі намагаються стимулювати боржників сплачувати за отримані послуги.

14 лютого воду відключили у боржника, який завинив водоканалу 63 тисячі гривень. Поки що припинення надання послуг є найефективнішим заходом для термінового погашення боргів.

Наразі працівники абонентських служб КП “Дніпроводоканал”, зокрема в Індустріальному районі, розміщують оголошення в під’їздах житлових будинків, аби попередити людей про відключення.

Містяни, які дійсно перебувають у скрутному фінансовому становищі та не можуть одномоментно погасити борг, мають звернутися до КП та укласти договір, аби сплачувати заборгованість поступово. Тоді люди й далі зможуть користуватися послугами водоканалу.

На початок 2024 року між споживачами та підприємством укладено 362 чинних договори реструктуризації на суму 7,3 млн гривень.

Нагадаємо, раніше “Теплоенерго” погрожувало відрізати опалення за борги під’їздами.

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