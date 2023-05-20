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Боржників за світло “каратимуть” по-новому

Сьогодні 15:51
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Борги за електроенергію заноситимуть до кредитної історії.

Новости Днепра про Боржників за світло

Про таке нововведення повідомив генеральний директор компанії Yasno, яка входить до групи ДТЕК, Сергій Коваленко.

Коваленко зазначив, що станом на 1 травня заборгували за світло понад 1,7 мільярда гривень. 

Щоб спонукати клієнтів більш відповідально ставитися до оплати за використану електроенергію, YASNO періодично передаватиме інформацію про заборгованість побутових клієнтів до Українського бюро кредитних історій, — розповів він.

Сергій Коваленко стверджує, що користувачі не хочуть платити за електроенергію, “але не соромляться брати кредити на нову техніку”. Записи про борги за світло внесуть до кредитної історії, яку часто перевіряють перед видачею позики. 

Як це буде 

По суті, людині, яка захоче взяти кредит, але має борги за світло, можуть відмовити у видачі позики через погану кредитну історію. Гендиректор YASNO вважає, що це спонукатиме українців більш сумлінніше ставитися до комунальних платежів. 

Він зауважив, що в компанії розуміють про складні обставини, через які людина дійсно може не мати грошей на сплату боргів.

Є клієнти, які не платять за використану електроенергію та інші комунальні послуги, але при цьому беруть кредити, наприклад, на чергові нові iPhone. Саме на таких клієнтів і розрахована така активність, — підкреслив Сергій Коваленко.

А ось для сумлінних платників це буде плюсом, адже вони зможуть мати позитивну кредитну історію та отримувати вигідніші умови позик. 

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