Борис Філатов взяв участь у панахиді в пам’ять про загиблих українських воїнів

На одному з кладовищ провели велику панахиду та вшанували памʼять полеглих оборонців України у війні з рф.

Віддати данину поваги захисникам і захисницям, чиї життя обірвалися в боротьбі за свободу країни, прийшли їхні родини та друзі, волонтери, силовики, а також керівництво області та Дніпра.

Люди запалили лампадки та поклали квіти.

«Ми схиляємо голови перед кожним і кожною, хто віддав за Україну найдорожче — своє життя. Російська війна, всі, хто розпочали її і продовжують підтримувати, жоден з них не матиме виправдання. Ніколи. Ми ж будемо гідними памʼяті наших воїнів, чий героїзм назавжди залишився у вічності. І будемо сильними, щоб далі допомагати всім нашим оборонцям на передовій», — сказав мер Дніпра Борис Філатов.

Українська Русский

Автор: