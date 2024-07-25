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Борис Філатов повідомив про загибель на війні колишнього мера Умані

Сьогодні 15:44
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На війні загинув колишній мер Умані та засновник партії “Пропозиція” Олександр Цебрій.

Новости Днепра про Борис Філатов повідомив про загибель на війні колишнього мера Умані

Борис Філатов написав, що колишній міський голова Умані, засновник партії «Пропозиція» Олександр Цебрій загинув під час штурмових дій. Він отримав важке поранення, яке виявилося смертельним.

Трагічну звістку мер Дніпра повідомив на своїй сторінці в Телеграм-каналі та додав, що знав про смерть Олександра Цебрія одним з перших.

Він також поділився спогадами з Олександром Цебрієм та назвав його “братом”. У військового залишилися дружина та діти.

“Сашко, братику мій, ну як так? Як? Шановні та нешановні, я одним з перших знав, що Олександр Цебрій загинув. Але мовчав. Бо «виговці» просили не оприлюднювати передчасно інформацію з певних морально-етичних причин. Бо є дружина, є діти…Але у нас є «сєрдобольние гражданє», «відповідальні журналісти» та місцеві політики, що хочуть бути завжди першими. Бог їм Судія. Підтверджую , що колишній міський голова Умані, засновник партії «Пропозиція» Олександр Цебрій загинув під час штурмових дій від важкого поранення на руках у побратимів. Брате, ми з тобою бачились за останні роки майже кожного тижня. Наша допомога 58-ї, наши розмови, наши плани, наша дружба – все це залишилось між нами. Це нікого, окрім нас не стосується. На жаль, у мене майже не має фото з тобою, дядьку…Я не буду писати більше нічого. Бо біль невгамовний. Все це про що ми з тобою домовлялись буде виконано, Брате”, – написав Борис Філатов.

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