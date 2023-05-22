Борги за електроенергію внесуть у кредитні історії українців: що очікує дніпрян

Про це попередив своїх клієнтів постачальник електроенергії Yasno.
Клієнтів постачальника попередили, що заборгованість за світло вноситимуть у кредитну історію. На такий крок в Yasno вирішили піти у зв’язку з необхідністю стимулювати споживачів розраховуватися за надані комунальні послуги.
За словами гендиректора компанії Сергія Коваленка, вони розуміють обставини, в яких знаходиться країна. Однак є клієнти, які вирішують не платити за надані комунальні послуги на користь купівлі нових гаджетів у кредит, зокрема, iPhone.
Українські банки та фінкомпанії бачитимуть суми заборговані клієнтів за електроенергію та прийматимуть рішення про надання кредитів, виходячи з цих даних. При цьому дисципліновані клієнти, які розраховуються на електроенергію вчасно, матимуть позитивну кредитну історію.
Компанія Yasno обслуговує близько 3,5 мільйонів споживачів у Київській, Дніпропетровській та Донецькій областях. Станом на початок травня у побутових споживачів накопичився борг за спожиту електрику понад 1,7 млрд гривень.
Незважаючи на те, що в Україні діє мораторій на припинення надання комунальних послуг населенню за заборгованість, постачальники послуг можуть стягувати борги у судовому порядку, суму яких доведеться виплатити після війни. Суд може накласти арешт на рахунки боржника та майно, а після війни на суму боргу можуть ще нарахувати “неустойку” у вигляді штрафу та пені, річних відсотків та інфляційних нарахувань, що суттєво збільшить борг.
Читайте також:
Автор:
Серед розваг для дітей наприкінці 1960-х років у парках Дніпра…
У Дніпрі вдарили ножем підлітка.
Під Запоріжжям загинув Нацгвардієць.
Через вибухи у Дніпрі губляться тварини.