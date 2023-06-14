Бомби, потужніші за ті, які США скинули на Хіросіму і Нагасакі: Білорусь почала отримувати російську ядерну зброю

Про це повідомляє Reuters.
Під час промови білоруський диктатор заявив, що надана росією зброя нібито “втричі потужніша за атомні бомби, скинуті США на Хіросіму і Нагасакі 1945 року”.
У нас є ракети і бомби, які ми отримали з росії. Ці бомби втричі потужніші, ніж ті, що скинуті на Хіросіму і Нагасакі, – сказав білоруський диктатор.
Як зазначає Reuters, розгортання таких боєголовок є першим кроком москви з розміщення ядерної зброї за межами росії з часів розпаду Радянського Союзу.
Лукашенко також заявив, що в Білорусі є численні ядерні сховища, які залишилися від радянських часів, і держава відновила п’ять-шість із них.
Нагадаємо, у березні 2023 року путін оголосив, що погодився розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі. Проте у Білому домі заявили, що США поки не фіксували ознак переміщення російської ядерної зброї на територію Білорусі.
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