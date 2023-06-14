Бомби, потужніші за ті, які США скинули на Хіросіму і Нагасакі: Білорусь почала отримувати російську ядерну зброю

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що до його країни почала надходити російська тактична ядерна зброя.

Про це повідомляє Reuters.

Під час промови білоруський диктатор заявив, що надана росією зброя нібито “втричі потужніша за атомні бомби, скинуті США на Хіросіму і Нагасакі 1945 року”.

У нас є ракети і бомби, які ми отримали з росії. Ці бомби втричі потужніші, ніж ті, що скинуті на Хіросіму і Нагасакі, – сказав білоруський диктатор.

Як зазначає Reuters, розгортання таких боєголовок є першим кроком москви з розміщення ядерної зброї за межами росії з часів розпаду Радянського Союзу.

Лукашенко також заявив, що в Білорусі є численні ядерні сховища, які залишилися від радянських часів, і держава відновила п’ять-шість із них.

Нагадаємо, у березні 2023 року путін оголосив, що погодився розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі. Проте у Білому домі заявили, що США поки не фіксували ознак переміщення російської ядерної зброї на територію Білорусі.

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