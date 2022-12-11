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  • “Бобер пережив ядерний удар та полон”: у Дніпрі популярна іграшка стала інтернет-мемом

“Бобер пережив ядерний удар та полон”: у Дніпрі популярна іграшка стала інтернет-мемом

Сьогодні 18:02
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У соцмережах в захваті від плюшевого бобра, який пережив ядерний удар.
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 Фото: фб Tamara Pushkareva

Не гномами із Jusk єдиними. У соцмережах Дніпра новий герой – бобер, який виглядає так, наче вже пережив ядерний удар.

Якщо ви активний користувач фейсбуку, то рекламні алгоритми неодноразово пропонували вам придбати цього плюшевого бобра на відомому маркетплейсі. Коштує він 350 гривень та продавець запевняє, що іграшка може імітувати звуки. Але найцікавіше тут не сам товар, а відгуки до нього.

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Бобра позиціонують, як іграшку для собак, але він покорив серця людей. Користувачі жартують, що він виглядає так, наче вже пережив ядерний удар.

Новости Днепра про

Новости Днепра про

Але тваринам бобер теж полюбився, один із покупців зазначив, що кіт в захваті від своєї нової іграшки. Серед недоліків те, що бобер не живий.

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Обережно, бобер викликає алкоголізм.

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