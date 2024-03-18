Блогери з Дніпра показали залишки старовинного тунелю: веде від набережної до центру міста (ВІДЕО)

Так, автори TikTok-каналу “Street_dnipro” показали, як виглядають залишки старовинного тунелю, де захована річка Половиця.
Цьому тунелю більше 200 років. Він веде від набережної до вулиці Паторжинського.
У самому тунелі блогери побачили павуків, дивні гриби на стінах, є там і камера спостереження. Також там було багацько комарів – їх навіть можна побачити на відео.
Води там не дуже багато, тому можна пройти у гумових чоботах.
Зазначимо, на місці входу в тунель на вулиці Паторжинського тривають будівельні роботи. Дуже скоро його можуть закрити назавжди.
Нагадаємо, раніше ми писали, що екстремали пробралися у шахту недобудованого метро у Дніпрі заради відео у Тік-Ток (ВІДЕО).
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