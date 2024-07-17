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Блогерка з Дніпра, яка оскандалилася своїми заявами про мир після удару по “Охматдиту”, потрапила до бази “Миротворець”

Вчора 10:40
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Блогерка з Дніпра після скандалу із закликами до миру з РФ потрапила до бази "Миротворець".

Новости Днепра про Блогерка з Дніпра, яка оскандалилася своїми заявами про мир після удару по

Скандальна блогерка та ексучасниця українських реаліті, родом із Дніпра, Владислава Роговенко потрапила до бази “Миротворця”.

Це сталося після того, як вона та ще кілька блогерів публічно закликали “зупинити війну будь-яким способом” одразу ж після ракетного удару РФ по дитячій лікарні “Охматдит”.

Роговенко та інших українських блогерів із подібними висловлюваннями звинувачують у “поширенні російської пропаганди та участі в інформаційно-психологічній операції РФ проти України”.

Новости Днепра про Блогерка з Дніпра, яка оскандалилася своїми заявами про мир після удару по

Нагадаємо, блогерка називала президента України “клоуном, який має їхати домовлятися з РФ”, а потім заявила, що в Україні буде “Парагвайська війна”.

Для довідки. “Миротворець” – сайт, створений у 2014 році, учасниками громадської організації, яка досліджує ознаки злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людини та міжнародного права. До бази “Миротворця” додають людей, які становлять істотну загрозу українській державі та суспільству. 

“Миротворець” неодноразово потрапляв в скандали через публікацію персональних даних людей, зокрема, журналістів на громадських діячів, через що його кілька разів вимагали закрили, але він продовжує свою роботу й далі. 

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