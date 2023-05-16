Блогерка, яка опублікувала кадри роботи ППО під час нічної атаки на Київ, тепер вибачається

Блогерка оскандалилася після того, як опублікувала відео роботи ППО в Києві.

У мережі розгорівся скандал через блогерів, які опублікували кадри нічної роботи ППО в Києві. Зокрема, відео, яке зняла співачка та інфлюенсерка Інна Воронова розлетілося російськими пабліками.

Киянка зафільмувала кадри роботи ППО та опублікувала у своїх сторіс в Інстаграм. Ба більше, вона вказала локацію, де це відео було зазнято, чим допомогла ворогу, який тепер може вислідити місцерозташування засобів ППО.

Воронова уже опублікувала відео, де просить вибачення та каже, що “злякалася” тому і поширила ці кадри. Вона зазначила, що після першого коментаря видалила публікацію. Проте її пост встиг розлетітися російськими пабліками.

Хто така Інна Воронова?

За даними ЗМІ, Інна Воронова — дружина Юрія Чернецького, бізнесмена, якого затримали минулого року та підозрюють в розповсюдженні наркотиків. Співачка оскандалилася після того, як оголосила збір на заставу для свого чоловіка, тому що “йому погано в тюрмі”. Тепер же вона розлучається з ним.

Відео роботи ППО опублікувало понад 50 інфлюенсерів

Користувачі мережі нарахували понад 50 блогерів, які так чи інакше опублікували кадри роботи ППО. Крім цього, виявилося що досі є сервіси, які цілодобово знімають панораму міста, а деякі з камер направлені прямо на небо. Стрім ведеться на ютубі і його може подивитися хто завгодно. Окрім Києва, стрім ведеться з Харкова, Одеси, Кривого Рогу та Запоріжжя.

Як зазначили в КМДА, ця атака була винятковою, адже на Київ спрямували понад 18 ракет, серед яких були гіперзвукові Кинджали та балістичні снаряди. Сили ППО знищили всі цілі.

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