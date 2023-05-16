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  • Блогерка, яка опублікувала кадри роботи ППО під час нічної атаки на Київ, тепер вибачається

Блогерка, яка опублікувала кадри роботи ППО під час нічної атаки на Київ, тепер вибачається

Сьогодні 15:35
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Блогерка оскандалилася після того, як опублікувала відео роботи ППО в Києві.

Новости Днепра про Блогерка, яка опублікувала кадри роботи ППО під час нічної атаки на Київ, тепер вибачається

У мережі розгорівся скандал через блогерів, які опублікували кадри нічної роботи ППО в Києві. Зокрема, відео, яке зняла співачка та інфлюенсерка Інна Воронова розлетілося російськими пабліками. 

Киянка зафільмувала кадри роботи ППО та опублікувала у своїх сторіс в Інстаграм. Ба більше, вона вказала локацію, де це відео було зазнято, чим допомогла ворогу, який тепер може вислідити місцерозташування засобів ППО. 

Воронова уже опублікувала відео, де просить вибачення та каже, що “злякалася” тому і поширила ці кадри. Вона зазначила, що після першого коментаря видалила публікацію. Проте її пост встиг розлетітися російськими пабліками. 

Хто така Інна Воронова?

За даними ЗМІ, Інна Воронова — дружина Юрія Чернецького, бізнесмена, якого затримали минулого року та підозрюють в розповсюдженні наркотиків. Співачка оскандалилася після того, як оголосила збір на заставу для свого чоловіка, тому що “йому погано в тюрмі”. Тепер же вона розлучається з ним. 

Новости Днепра про Блогерка, яка опублікувала кадри роботи ППО під час нічної атаки на Київ, тепер вибачається

Відео роботи ППО опублікувало понад 50 інфлюенсерів 

Користувачі мережі нарахували понад 50 блогерів, які так чи інакше опублікували кадри роботи ППО. Крім цього, виявилося що досі є сервіси, які цілодобово знімають панораму міста, а деякі з камер направлені прямо на небо. Стрім ведеться на ютубі і його може подивитися хто завгодно. Окрім Києва, стрім ведеться з Харкова, Одеси, Кривого Рогу та Запоріжжя. 

Новости Днепра про Блогерка, яка опублікувала кадри роботи ППО під час нічної атаки на Київ, тепер вибачається

Як зазначили в КМДА, ця атака була винятковою, адже на Київ спрямували понад 18 ракет, серед яких були гіперзвукові Кинджали та балістичні снаряди. Сили ППО знищили всі цілі. 

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Новости Днепра про Блогерка, яка опублікувала кадри роботи ППО під час нічної атаки на Київ, тепер вибачаєтьсяУкраїнська

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