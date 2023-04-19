Блогерка танцювала з морським котиком в номері готелю: дельфінарій в Одесі потрапив в скандал

Одеський дельфінарій втрапив у скандал через блогерів, які зняли відео з морськими котиками в готелі.

Днями навколо одеського дельфінарію “Nemo” розгорівся скандал, після того як блогерка виклала відео, на якому “танцює” разом із морськими котиками в своєму готельному номері Nemo Hotel Resort & SPA, з видом на море. Тварина виглядала досить нещасною і явно не хотіла приймати участь в цих “розвагах”.

Користувачі мережі почали ширити інформацію про цей випадок, щоб ситуація набула розголосу. Як стверджують місцеві мешканці, у цьому готелі дійсно є послуга оренди тварин, хоча адміністрація закладу це заперечує. На цей скандал відреагувала зоозахисна організація UAnimals.

Активісти зазначити, що фото та відео були зроблені на території готелю, а не в самому дельфінарії.

Ймовірно, фотопослуги з дикими тваринами надаються мешканцям готелю, що є негуманним та незаконним. Така поведінка блогерів та керівництва готельного комплексу “Немо” є жорстоким поводженням із тваринами та пропагандою експлуатації! – зазначили в UAnimals.

Волонтери написали заяву до поліції за статтею, яка забороняє надавати фотопослуги з дикими тваринами поза межами зоопарків, цирків та дельфінаріїв.

Те саме відео з блогеркою та нещасним котиком. Дівчина вже видалила його зі своєї сторінки.

Що кажуть в дельфінарії?

У дельфінарії кажуть, що в оренду тварин не здають, а морські котики та інші вихованці гуляють по готелю разом із персоналом, пише УП.життя. Власники комплексу кажуть, що блогери зустріли котиків в коридорі та захотіли сфотографуватися, а самі тварини начебто “соціальні” та люблять гратися та спілкуватися з людьми.

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