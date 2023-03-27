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Блогерка із Дніпра потрапила у скандал через російську музику

Сьогодні 14:57
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Блогерка із Дніпра Анна Алхім потрапила у скандал через те, що любить послухати російську музику у себе в машині.

Новости Днепра про Блогерка із Дніпра потрапила у скандал через російську музику

Про це Алхім розповіла в інтерв’ю блогеру Олександру Волошину.

Анна сказала, що слухає музику російських виконавців через Apple Music. Зазначимо, що виконавці отримують прибуток від прослуховувань своїх пісень на різноманітних стрімінгових платформах, потім вони платять податки. Виходить, що українці, які слухають російську музику, спонсорують армію ворога.

“Ти розумієш, що ти їм бабки відправляєш?” – запитав Волошин, на що блогерка відповіла: ” Так”. Та додала: “Я не розумію, як це я їм бабки відправляю. Де мені тоді слухати цю музику?”

Після публікації інтерв’ю блогерку почали критикувати у соціальних мережах: “Яма”, “Давайте її СБУ здамо”, “І сидить з гербом України на кофті…”, “Пропоную скинутись на квиток їй в рашку” тощо.

Новости Днепра про Блогерка із Дніпра потрапила у скандал через російську музику

Новости Днепра про Блогерка із Дніпра потрапила у скандал через російську музику

Новости Днепра про Блогерка із Дніпра потрапила у скандал через російську музику

Новости Днепра про Блогерка із Дніпра потрапила у скандал через російську музику

Нагадаємо, раніше ми писали, що блогерка із Дніпра Алхім потрапила в скандал після того, як “терлася тілами” на відео з коміком Ханумаком.

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Новости Днепра про Блогерка із Дніпра потрапила у скандал через російську музикуУкраїнська

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