Блекаути можуть повернутися? У ГУР повідомили, що Росія готується до ударів по енергоінфраструктурі

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.
“Ми відстежуємо всі питання, які стосуються розвідки наших енергетичних об’єктів з боку Росії. Вони почали таку роботу. Вони зараз здійснюють дорозвідку, в тому числі космічну розвідку, інші види розвідки”, – повідомив представник ГУР.
Це свідчить про те, що ворог хоче з’ясувати стан української енергетики та визначити ті критичні об’єкти, які загалом впливають на енергосистему нашої країни. Отже, є вірогідність, що вже восени на українців знову чекатимуть блекаути.
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