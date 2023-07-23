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  • Блекаути можуть повернутися? У ГУР повідомили, що Росія готується до ударів по енергоінфраструктурі

Блекаути можуть повернутися? У ГУР повідомили, що Росія готується до ударів по енергоінфраструктурі

Сьогодні 14:41
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Росія готується до нових ударів по енергетичній інфраструктурі України. Про це свідчить той факт, що російська розвідка наразі вивчає стан відповідних об’єктів, зокрема, використовуючи супутникові знімки.

Новости Днепра про Блекаути можуть повернутися? У ГУР повідомили, що Росія готується до ударів по енергоінфраструктурі

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький. 

“Ми відстежуємо всі питання, які стосуються розвідки наших енергетичних об’єктів з боку Росії. Вони почали таку роботу. Вони зараз здійснюють дорозвідку, в тому числі космічну розвідку, інші види розвідки”, – повідомив представник ГУР. 

Це свідчить про те, що ворог хоче з’ясувати стан української енергетики та визначити ті критичні об’єкти, які загалом впливають на енергосистему нашої країни. Отже, є вірогідність, що вже восени на українців знову чекатимуть блекаути.

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Новости Днепра про Блекаути можуть повернутися? У ГУР повідомили, що Росія готується до ударів по енергоінфраструктуріУкраїнська Новости Днепра про Блекаути можуть повернутися? У ГУР повідомили, що Росія готується до ударів по енергоінфраструктуріРусский

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