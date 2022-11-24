Блекаут в Дніпрі: у яких супермаркетах можна купити продуктів якщо немає світла

У Дніпрі через відключення світла не працюють деякі супермаркети.

Через відключення світла значна частина супермаркетів не працює. Ми зібрали для вас адреси магазинів, де є генератори.

За словами представників АТБ, генератори є в супермаркетах:

вул. Боброва, 25

вул. Каруни, 131 м

вул. Робоча, 158

вул. Січових Стрільців, 21 а

вул. Терещенківська, 25 а

вул. Широка, 43 б

вул. Юрія Кондратюка, 20

пр-т. Б. Хмельницького, 135

пр-т. Богдана Хмельницького, 13

пр-т. Героїв, 37 б

Шосе Запорізьке, 30 б

У Varus:

вул. Юрія Кондратюка, 8 (07:00-22:00)

просп. Героїв, 2 (06:00-23:00)

вул. Робоча, 67 (05:00-23:45)

Сільпо працюють:

вул. Фабра Андрія, 7 (08:00-21:00)

вул. Європейська, 18a (08:00-21:00)

вул. Юрія Кондратюка, 4 (08:00-22:00)

просп. Слобожанський, 31д (08:00-21:00)

просп. Слобожанський, 76/78 (08:00-22:00)

Зазначимо, що можуть працювати і інші супермаркети, адже в місті подекуди вже є світло. Зокрема, працює супермаркет АТБ на проспекті Гагаріна, 8г, але містяни зазначають, що там великі черги.

Крім великих супермаркетів працюють маленькі торгові точки.

Нагадаємо, є також карта АЗС, аптек та Пунктів незламності. Ці заклади повинні працювати на генераторах. Посилання тут.

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