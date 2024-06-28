“Бізнесвумен” намагалася перевезти через кордон ухилянтів з Дніпропетровщини та Закарпаття

Прикордонники затримали мешканку Закарпаття, яка робила бізнес на військовозобов’язаних чоловіках.

Так, 35-річна “бізнеследі” намагалася перевезти п’ятьох чоловіків через кордон з Угорщиною. Серед них були двоє мешканців Дніпропетровщини, двоє із Закарпаття та один з Львівщини. Кожен з них заплатив жінці від 7 до 12 тисяч доларів. Однак подорож не вдалася. Прикордонники зупинили автівку біля села Велика Бакта Берегівського району, яке знаходиться неподалік від Угорщини.

Про це повідомили на сайті Державної прикордонної служби.

Жінку затримали і відкрили проти неї кримінальне провадження за ч. 2 ст. 332 КК (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Якщо її вину доведуть у суді, то “бізнеследі” загрожує до семи років тюрми.

“Викриття зловмисниці здійснили співробітники оперативно-розшукового відділу та відділу прикордонної служби «Лужанка» Мукачівського прикордонного загону спільно зі співробітниками Берегівського райвідділу ГУНП в Закарпатській області в рамках відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 332 КК (незаконне переправлення осіб через державний кордон України)”, – зазначили в прикордонній службі.

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