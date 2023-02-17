Бізнес на історії: за скільки у Дніпрі продають катеринославську цеглу

Днями стало відомо, що унікальну пам'ятку архітектури міста – Палац профілактики у Дніпрі розносять буквально по цеглині. У його стінах орудують злодії, які полюють за катеринославською цеглою. Ця цегла не тільки пластична, а й міцна, а також популярна серед любителів старовини.

З неї будують будинки, прикрашають приміщення. Навіщо її виносять із Палацу – невідомо. Можливо, людям потрібно терміново відремонтувати будинок і потрібного будматеріалу не вистачає, а можливо, це просто поціновувачі старовини так поповнюють свою колекцію.

Журналісти dnepr.info вирішили поцікавитися, за скільки зараз у Дніпрі можна купити катеринославську цеглу.

Судячи з оголошень, таку цеглу в Дніпрі продають досить багато. Але ціна залежить від того яку саме цеглу купуватиме потенційний клієнт і скільки.

Наприклад, за половинку цегли, судячи з оголошення, беруть по 2 грн. Як зазначає продавець, він підійде для «чорнової кладки стін, забутівки, фасаду альтанок із дизайнерським підходом, мощення доріжок чи зливних ям».

Цілу цеглу з клеймом або без віддадуть за ціною від 9 до 12 грн за штуку. Але можливим є і торг.

Також продають його поштучно по 15 грн.

Але є бюджетні варіанти по 7 грн.

Цегла з клеймами місцевих виробників віддають дорожче. За одну просять 180 грн, але оптовому покупцю готові зробити знижку та віддати 10 штук за 1,5 тис. грн.

У поліції зазначили, що за крадіжка чогось нехай і в зруйнованому будинку – може каратись законом, оскільки будинок має власника або він перебуває на балансі будь-якого підприємства, установи чи міста. Але з іншого боку, довести, що конкретна цегла була вкрадена з певного будинку, а не знайдена просто на сміттєзвалищі, після того, як старий будинок було знесено – досить складно.

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