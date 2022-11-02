“Біологічний ленд-ліз в дії”: у Дніпрі піймали орлана-втікача, якого перед цим бачили на складі АТБ

Про те, що птаха нарешті відловили повідомила зоозахисниця Вероніка Конькова.
Дівчина зазначила, що їй сьогодні зателефонувала чи не половина міста, але тепер все добре, Вероніка забрала орлана під свою опіку.
Скоріше за все птаха вчора забрали співробітники АТБ. А керівник АТБ Борис Марков на своїй сторінці пожартував про партію бойових птахів, яку завезли за ленд-лізом.
Головне, що орлан тепер під наглядом професіоналів.
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