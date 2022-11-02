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  • “Біологічний ленд-ліз в дії”: у Дніпрі піймали орлана-втікача, якого перед цим бачили на складі АТБ

“Біологічний ленд-ліз в дії”: у Дніпрі піймали орлана-втікача, якого перед цим бачили на складі АТБ

Сьогодні 15:15
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У Дніпрі знайшли птаха-втікача, якого вчора бачили на складі супермаркету АТБ.

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Про те, що птаха нарешті відловили повідомила зоозахисниця Вероніка Конькова.

Дівчина зазначила, що їй сьогодні зателефонувала чи не половина міста, але тепер все добре, Вероніка забрала орлана під свою опіку.

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Скоріше за все птаха вчора забрали співробітники АТБ. А керівник АТБ Борис Марков на своїй сторінці пожартував про партію бойових птахів, яку завезли за ленд-лізом.

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Головне, що орлан тепер під наглядом професіоналів.

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