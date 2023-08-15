Біля спортивного об’єкта у Дніпрі, який пошкодили російські ракети, утворилася кількаметрова вирва (ФОТО)

Сьогодні рано-вранці росіяни атакували Україну ракетами.

У Дніпрі вони поцілили по промисловому підприємству. Там спалахнула масштабна пожежа, яку вже загасили. На жаль, постраждали двоє містян.

Крім того, російські ракети пошкодили у місті важливий спортивний об’єкт – там вилетіли вікна, побитий фасад та внутрішня стіна.

Біля самого спорткомплексу утворилася кількаметрова воронка.

Фото опублікували у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Поліцейські, рятувальники та всі профільні служби працюють на місцях влучань та падіння уламків.

Скоєнні військовими рф злочини ретельно документуються за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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