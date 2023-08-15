Біля спортивного об’єкта у Дніпрі, який пошкодили російські ракети, утворилася кількаметрова вирва (ФОТО)

У Дніпрі вони поцілили по промисловому підприємству. Там спалахнула масштабна пожежа, яку вже загасили. На жаль, постраждали двоє містян.
Крім того, російські ракети пошкодили у місті важливий спортивний об’єкт – там вилетіли вікна, побитий фасад та внутрішня стіна.
Біля самого спорткомплексу утворилася кількаметрова воронка.
Фото опублікували у ГУ НП у Дніпропетровській області.
Поліцейські, рятувальники та всі профільні служби працюють на місцях влучань та падіння уламків.
Скоєнні військовими рф злочини ретельно документуються за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
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Сьогодні вночі росіяни атакували Україну ракетами.
Сьогодні росіяни масовано атакували Україну ракетами.
Сьогодні вночі росіяни завдали масованого ракетного удару по Дніпру.
З ними можна сфотографуватися.