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  • Біля лиману на Дніпропетровщині помітили рідкісного птаха, який перебуває на межі зникнення (ФОТО)

Біля лиману на Дніпропетровщині помітили рідкісного птаха, який перебуває на межі зникнення (ФОТО)

Сьогодні 13:57
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Цікавого птаха помітили на Павлоградщині.

Новости Днепра про Біля лиману на Дніпропетровщині помітили рідкісного птаха, який перебуває на межі зникнення (ФОТО)

На Булахівському лимані Дніпропетровської області помітили рідкісного птаха, занесеного до Червоної книги України, повідомив місцевий житель Олег Присяжнюк. Появу цікавого птаха зафіксували на Павлоградщині.

Мова йде про чорного лелеку, який на відміну від свого білого родича, веде потаємний спосіб життя, тому щоб зустріти птаха треба велике везіння. 

Чорний лелека (Ciconia nigra) — гніздовий та перелітний птах в Україні. Селиться далеко від людських поселень, вибираючи для домівки території поблизу лісових озер або боліт. Раціон цього птаха досить різноманітний: він живиться рибою, земноводними, водяними комахами, а інколи навіть полює на плазунів та мишоподібних гризунів.

Популяція чорного лелеки стрімко зменшується, тому цей вид занесений до Червоної книги України, як такий, що перебуває під загрозою зникнення. Основна причина вимирання птахів – діяльність людини та знищення лісів. 

Поява чорного лелеки важливий індикатор стану навколишнього середовища. Цей птах не селиться там, де є проблеми з екологією.

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Новости Днепра про Біля лиману на Дніпропетровщині помітили рідкісного птаха, який перебуває на межі зникнення (ФОТО)Українська Новости Днепра про Біля лиману на Дніпропетровщині помітили рідкісного птаха, який перебуває на межі зникнення (ФОТО)Русский

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