Біля дніпровського вокзалу знайшли гранату

У Дніпрі на площі біля вокзалу знайшли гранату.

За попередньою інформацією боєприпас побачили в біотуалеті містяни та викликали на місце події правоохоронців.

Поліція з’ясувала, що корпус гранати Ф-1 був без запалу.

Наразі правоохоронці встановлюють, хто може бути причетним до інциденту незаконного поводження зі зброєю.

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