Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Біля дніпровського вокзалу знайшли гранату

Сьогодні 16:58
просмотров

У Дніпрі на площі біля вокзалу знайшли гранату.

За попередньою інформацією боєприпас побачили в біотуалеті містяни та викликали на місце події правоохоронців.

Поліція з’ясувала, що корпус гранати Ф-1 був без запалу.

Наразі правоохоронці встановлюють, хто може бути причетним до інциденту незаконного поводження зі зброєю.

Новости Днепра про Біля дніпровського вокзалу знайшли гранату

#image_title

 

Новости Днепра про Біля дніпровського вокзалу знайшли гранатуУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі перекриють залізничний переїзд
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:39
    У Дніпрі перекриють залізничний переїзд

    На Дніпровському залізничному вокзалі проводитимуться ремонтні роботи.

    У Дніпрі рятують дівчинку, яка постраждала коли мама запалювала пічку
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:23
    У Дніпрі рятують дівчинку, яка постраждала коли мама запалювала пічку

    У Дніпрі рятують 9-річну дівчинку, яка постраждала коли її мама…

    Погода в Дніпрі в неділю, 20 листопада: хмарно, очікується дощ
    Новини Дніпра
    Сьогодні 06:15
    Погода в Дніпрі в неділю, 20 листопада: хмарно, очікується дощ

    Одягайтеся тепліше і беріть з собою парасольку!

    У Дніпрі біля популярного парку розваг знайшли гранату
    Новини Дніпра
    Вчора 19:42
    У Дніпрі біля популярного парку розваг знайшли гранату

    19 листопада біля популярного парку розваг знайшли гранату.

    Наверх