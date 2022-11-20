Біля дніпровського вокзалу знайшли гранату

За попередньою інформацією боєприпас побачили в біотуалеті містяни та викликали на місце події правоохоронців.
Поліція з’ясувала, що корпус гранати Ф-1 був без запалу.
Наразі правоохоронці встановлюють, хто може бути причетним до інциденту незаконного поводження зі зброєю.
Елизавета Бельмас
Автор:
На Дніпровському залізничному вокзалі проводитимуться ремонтні роботи.
У Дніпрі рятують 9-річну дівчинку, яка постраждала коли її мама…
Одягайтеся тепліше і беріть з собою парасольку!
19 листопада біля популярного парку розваг знайшли гранату.